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Гавриил Анфимов

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

С 1746 по 1749

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1746 по 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 10.11.1775

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
03.05.1779

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никифорова

Смерть
После 1819
вдовец на 1819
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