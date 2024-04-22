Гавриил Анфимов
Место рождения
Дата рожденияС 1746 по 1749
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1746 по 1749
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
Около 10.11.1775
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
03.05.1779
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никифорова
Смерть
После 1819
вдовец на 1819