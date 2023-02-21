Баширова Карима Нуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова Карима Нуриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Гумер Баширович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Гумер Баширович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Гумер Баширович

Смерть
1995
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