Малыгина (Щеглова) Настасья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Щеглова) Настасья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Щеглов Леонтий Федоров

Мать: Щеглова Федора Семенова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Малыгин Федор Прокопьев

Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Мальдин Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Малгин Иосиф Прокопьев

Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Параскева Прокопьева

Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Малдин Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малдин Прокопий Моисеев

Смерть
Неизвестно
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