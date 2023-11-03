Малыгина (Щеглова) Настасья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Щеглов Леонтий Федоров
Мать: Щеглова Федора Семенова
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Мальдин Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Параскева Прокопьева
Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Малдин Прокопий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно