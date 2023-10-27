Ашиток Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Ашиток Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Козина Ника
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности