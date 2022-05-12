Филиппов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1946

Дата смерти

12.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946

Отец: Филиппов Александр Иванович

Мать: Марина

Рождение ребёнка
06.05.1971

Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1974

Дочь: Филиппова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Филиппов Александр Иванович

Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
14.10.1978

Сын: Филиппов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна

п.Белоярск Приуральский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коснырева Галина Федоровна

Смерть
12.05.2022
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