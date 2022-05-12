Филиппов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1946
Дата смерти12.05.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946
Отец: Филиппов Александр Иванович
Мать: Марина
Рождение ребёнка
06.05.1971
Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1974
Дочь: Филиппова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Филиппов Александр Иванович
Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
14.10.1978
Мать ребёнка: Коснырева Галина Федоровна
п.Белоярск Приуральский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2022