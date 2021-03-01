Скоморохова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедрина Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоморохов Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоморохов Юрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2021