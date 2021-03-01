Скоморохова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморохова Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедрина Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоморохов Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоморохов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Бедрин Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедрин Геннадий Александрович

Смерть
?.03.2021
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