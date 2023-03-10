Матвиенко Роман Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Роман Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвиенко Устиния Илларионовна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко Устиния Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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