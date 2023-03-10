Матвиенко Роман Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвиенко Устиния Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно