Антипова Дарья Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипова Дарья Антиповна

Антипова Дарья Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1900

Сын: Николаев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Феодосья Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Илья Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно