Макей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Настасья Макеевна

Мать ребёнка: Анна Агафоновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Макиевич

Мать ребёнка: Анна Агафоновна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Родион Макиевич

Мать ребёнка: Анна Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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