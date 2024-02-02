Макей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Настасья Макеевна
Мать ребёнка: Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Макиевич
Мать ребёнка: Анна Агафоновна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Родион Макиевич
Мать ребёнка: Анна Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Агафоновна
Смерть
Неизвестно