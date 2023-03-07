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Пастухов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1850
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
1850

Отец: Пастухов Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1850 по 1906
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1850 по 1906
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Пастухова Мария Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1879

Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пастухова Мария Михайловна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
До 1906
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Иконописец
Похороны
1906
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1906
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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