Пастухов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
1850
Рождение
1850
Отец: Пастухов Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Место жительства
С 1850 по 1906
Гражданство
С 1850 по 1906
Россия
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
14.03.1879
Дочь: Абрамова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пастухова Мария Михайловна
Работа или профессия
До 1906
Иконописец
Похороны
1906
Смерть
1906