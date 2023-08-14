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Холостов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холостов Иван

Мать: Холостова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холостова Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холостов Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холостов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно