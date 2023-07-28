Буцанов Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Буцанов Ефим
Мать: Буцанова Фаина Ивановна
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Бракосочетание
До 01.01.1941
Жена: Буцанова Вера Ивановна
Призыв на военную службу
30.07.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Неизвестно