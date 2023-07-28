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Буцанов Алексей Ефимович

Место рождения

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Буцанов Ефим

Мать: Буцанова Фаина Ивановна

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Бракосочетание
До 01.01.1941

Жена: Буцанова Вера Ивановна

Призыв на военную службу
30.07.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
Неизвестно