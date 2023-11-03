Карташев Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836

Отец: Карташев Михаил Осипов

Мать: Карташева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
30.05.1876

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Карташева Вера Львова

Рождение ребёнка
27.10.1879

Сын: Карташев Нестор Иванов

Мать ребёнка: Карташева Вера Львова

Рождение ребёнка
20.10.1883

Сын: Карташев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Карташева Вера Львова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Вера Львова

Смерть
Неизвестно
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