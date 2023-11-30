Осичнюк Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осичнюк Дмитрий Олегович

Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

04.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1986

Отец: не указан

Мать: Осичнюк Тамара Владимировна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.01.2005

Дочь: Осичнюк Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Осичнюк Людмила

Рождение ребёнка
20.02.2011

Дочь: Осичнюк Катерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Осичнюк Людмила

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.02.2022

Сын: Осичнюк Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Осичнюк Людмила

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осичнюк Людмила

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