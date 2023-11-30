Осичнюк Дмитрий Олегович
Место рождения
Дата рождения04.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1986
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.01.2005
Дочь: Осичнюк Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Осичнюк Людмила
Рождение ребёнка
20.02.2011
Дочь: Осичнюк Катерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Осичнюк Людмила
Рождение ребёнка
18.02.2022
Мать ребёнка: Осичнюк Людмила
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осичнюк Людмила