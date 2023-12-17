Бойко (Бойко) Иннокентия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Бойко) Иннокентия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1932

Дата смерти

19.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1932

Отец: не указан

Мать: Бойко Петрунеля Шимоновна

Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.08.1983
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