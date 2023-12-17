Бойко (Бойко) Иннокентия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1932
Дата смерти19.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1932
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.08.1983