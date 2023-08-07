Ромашова Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Ромашов Михаил Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашов Михаил Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно