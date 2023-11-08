Чуваева Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1929
Дочь: Мартынова Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуваев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувилина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно