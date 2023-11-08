Чуваева Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуваева Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1929

Дочь: Мартынова Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуваев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чувилина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Чуваев Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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