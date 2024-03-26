Бондарев Козма Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Бондарев Тимофей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бондарев Иван Козмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно