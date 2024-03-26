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Бондарев Козма Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бондарев Тимофей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бондарев Алексей Козмич

Мать ребёнка: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Бондарев Семен Козмич

Мать ребёнка: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бондарев Михаил Козмич

Мать ребёнка: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бондарев Иван Козмич

Мать ребёнка: не указана

Ливны, город Ливны, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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