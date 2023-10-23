Папков Петр Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Феодосия Ниловна
Рождение ребёнка
03.10.1962
Сын: Папков Иван Петрович
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1964
Дочь: Абрамова Вера Петровна
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1966
Дочь: Богданова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.?
Дочь: Папкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна
Смерть
Неизвестно