Папков Петр Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папков Петр Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Феодосия Ниловна

Рождение ребёнка
03.10.1962

Сын: Папков Иван Петрович

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Дочь: Абрамова Вера Петровна

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1966

Дочь: Богданова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.?

Дочь: Папкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папков Николай Петрович

Мать ребёнка: Папкова Полина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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