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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Барабаш Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Чекарамит Федор Миронович

Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чекарамит Агафон Миронович

Отец ребёнка: Чекарамит Мирон Федорович