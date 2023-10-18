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Смирнова Наталья Аггеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1819

Отец: Смирнов Аггей Борисович

Мать: Смирнова Мелания Аввакумовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Смирнова Ириния Абрамовна

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденная
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: не указан

незаконноорожд. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-XSJ?i=53&wc=Q866-J86%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378364701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно
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