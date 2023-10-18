Смирнова Наталья Аггеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1819
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Смирнова Ириния Абрамовна
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
01.04.1849 ст.
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: не указан
незаконноорожд. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-XSJ?i=53&wc=Q866-J86%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378364701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно