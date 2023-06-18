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Данилов Александр Викторович
Данилов Александр Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1980
Пол
Мужской
Отец
Данилов Виктор Александрович
1950 г.р.
Мать
Данилова Нина Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1980
Отец:
Данилов Виктор Александрович
Мать:
Данилова Нина Ивановна
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