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Данилов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1980

Отец: Данилов Виктор Александрович

Мать: Данилова Нина Ивановна