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Сысоев Александр Константинов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено ?.02.1899 ст.

Дата смерти

03.07.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1899 ст.

Отец: Сысоев Константин Иванов

Мать: не указана

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
03.07.1899 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Деревни Русского Лебляка крестьянина Константина Иванова Сысоева сын Александр в возрасте 4 месяцев - от поноса. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 232об-233, №46)
Похороны
04.07.1899 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 232об-233, №46)

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