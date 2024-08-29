Сысоев Александр Константинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.02.1899 ст.
Дата смерти03.07.1899 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.02.1899 ст.
Отец: Сысоев Константин Иванов
Мать: не указана
Смерть
03.07.1899 ст.
Деревни Русского Лебляка крестьянина Константина Иванова Сысоева сын Александр в возрасте 4 месяцев - от поноса. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 232об-233, №46)
Похороны
04.07.1899 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК 1899 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-106, лист 232об-233, №46)