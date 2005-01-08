Чепляк Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепляк Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1915

Дата смерти

08.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915

Отец: Чепляк Авраам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2005
Похороны
Неизвестно

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