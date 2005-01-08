Чепляк Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1915
Дата смерти08.01.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1915
Отец: Чепляк Авраам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2005
Похороны
Неизвестно