Цыбанова (Свист) Лидия Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти04.02.2004
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбанов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цыбанова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.1953
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1956
Дочь: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1959
Дочь: Костылева (Цыбанова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович
Смерть
04.02.2004