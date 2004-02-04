Цыбанова (Свист) Лидия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбанова (Свист) Лидия Спиридоновна

Место рождения

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

04.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Свист Спиридон Авраамович

Мать: Свист (Сычева) Афанасия Наумовна

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбанов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбанов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыбанова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1953

Сын: Цыбанов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.11.1956

Дочь: Лощихина (Цыбанова) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.05.1959

Дочь: Костылева (Цыбанова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Цыбанов Михаил Иванович

Тубольцы, Почепский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.02.2004

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