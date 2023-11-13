Курзенков Александр Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Отец: Курзенков Игорь Александрович
Мать: Курзенкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзенкова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзенков Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзенкова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзенкова Кушель Дарья