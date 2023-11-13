Курзенков Александр Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзенков Александр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: Курзенков Игорь Александрович

Мать: Курзенкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзенкова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзенков Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзенкова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Курзенкова Кушель Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзенкова Кушель Дарья

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