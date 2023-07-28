Буданова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буданов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буданова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Буданов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буданов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буданова Шевченко Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Буданов Федор
Смерть
Неизвестно