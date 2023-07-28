Буданова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Степан Федорович

Отец ребёнка: Буданов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буданова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Буданов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Иван Федорович

Отец ребёнка: Буданов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буданова Шевченко Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Буданов Федор

Смерть
Неизвестно