Полунин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти04.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Полунин Василий Кузьмич
Мать: Полунина Марфа Ивановна
Бракосочетание
06.10.1886 ст.
Жена: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Денисова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1899 ст.
Сын: Полунин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
12.09.1901 ст.
Дочь: Ефимия Сергеевна
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.
Сын: Полунин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна
Смерть
04.08.1911 ст.
Причина смерти: от чахотки