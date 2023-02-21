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Полунин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

04.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Полунин Василий Кузьмич

Мать: Полунина Марфа Ивановна

Бракосочетание
06.10.1886 ст.

Жена: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Полунин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Денисова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Полунин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1901 ст.

Дочь: Ефимия Сергеевна

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1904 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1910 ст.

Сын: Полунин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Полунина Анна Борисовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
04.08.1911 ст.
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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