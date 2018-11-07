Залотухо Николай
Место рожденияЧоповский с.п., д. Кузнецы
Дата рождения23.12.1936
Дата смерти07.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936
Отец: Залотухо Иосиф
Мать: Золотухо Ксения
Чоповский с.п., д. Кузнецы
Рождение ребёнка
08.03.1964
Рождение ребёнка
13.02.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золотухо Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист, комбайнер
Смерть
07.11.2018