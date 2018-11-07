Залотухо Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залотухо Николай

Место рождения

Чоповский с.п., д. Кузнецы

Дата рождения

23.12.1936

Дата смерти

07.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936

Отец: Залотухо Иосиф

Мать: Золотухо Ксения

Чоповский с.п., д. Кузнецы
Рождение ребёнка
08.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухо Екатерина

Рождение ребёнка
13.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухо Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухо Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухо Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухо Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист, комбайнер
Смерть
07.11.2018