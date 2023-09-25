Фокин иван яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фокин яков семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фокина мария васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин иван иванович
Мать ребёнка: Фокина мария васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина мария васильевна
Смерть
Неизвестно