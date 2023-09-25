Фокин иван яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин иван яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин яков семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин николай иванович

Мать ребёнка: Фокина мария васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин иван иванович

Мать ребёнка: Фокина мария васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина мария васильевна

Смерть
Неизвестно
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