Новоселов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Новоселов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: не указана
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: не указана
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: не указана
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Филимонова
поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя