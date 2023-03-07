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Новоселов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Новоселов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: не указана

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: не указана

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Новоселов Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Новоселов Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Филимонова

поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Параскева Филимонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
поч. Дворков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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