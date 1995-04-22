(Жалкова) Христина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жалкова) Христина Романовна

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Место рождения

российская империя

Дата рождения

03.02.1911

Дата смерти

22.04.1995

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911

Отец: Жалков Роман Иванович

Мать: Жалкова Мария Федоровна

российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Григорьевич

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
02.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Михаил Григорьевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
22.04.1995
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