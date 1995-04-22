(Жалкова) Христина Романовна
Место рожденияроссийская империя
Дата рождения03.02.1911
Дата смерти22.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1911
Отец: Жалков Роман Иванович
Мать: Жалкова Мария Федоровна
российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1933
Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
02.09.1948
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
22.04.1995