Туркин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Шабентова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Туркина Ольга Михайловна
д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.07.1925
Сын: Туркин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Туркина Ольга Михайловна
д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркина Ольга Михайловна
Смерть
1942