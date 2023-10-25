Туркин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Шабентова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Туркина Ольга Михайловна

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Туркин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Туркина Ольга Михайловна

д.Пакусенка Сычевского района Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Ольга Михайловна

Смерть
1942
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