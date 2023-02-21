Семёнова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1921
Дочь: Баранчикова Александра Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
дата рождения на основании даты указанной в трудовой книжке
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: Семёнова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
20.05.1934
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Вера Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинина Мария Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Пётр
Смерть
Неизвестно