Семёнова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова Мария

Семёнова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1921

Дочь: Баранчикова Александра Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

дата рождения на основании даты указанной в трудовой книжке
Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: Семёнова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рождение ребёнка
20.05.1934

Сын: Семёнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Вера Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинина Мария Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Пётр

Смерть
Неизвестно