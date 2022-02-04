Тимченко Елизавета Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимченко Елизавета Витальевна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

04.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2022

Отец: Тимченко Виталий Вадимович

Мать: Иваницкая Стефания Константиновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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