Гималетдинов Расих Гайнисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималетдинов Расих Гайнисламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1970

Сын: Гималетдинов Ирик Расихович

Мать ребёнка: Гималетдинова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1978

Сын: Гималетдинов Алик Расихович

Мать ребёнка: Гималетдинова Людмила Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гималетдинова Людмила Михайловна

Смерть
2011
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Южное кладбище, квартал 27
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