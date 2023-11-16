Гималетдинов Расих Гайнисламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1970
Сын: Гималетдинов Ирик Расихович
Мать ребёнка: Гималетдинова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1978
Сын: Гималетдинов Алик Расихович
Мать ребёнка: Гималетдинова Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, квартал 27