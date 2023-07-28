Кучмасова (Хвостикова) Валентина Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Образование
С 01.09.1955 по 23.06.1966
Обучалась в Калачеевской средней школе №1, где также получила специальность младшего продавца производственных товаров.
Бракосочетание
05.08.1972
Рождение ребёнка
01.08.1973
Сын: Кучмасов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Кучмасов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1977
Сын: Кучмасов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Кучмасов Дмитрий Андреевич