Кучмасова (Хвостикова) Валентина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучмасова (Хвостикова) Валентина Стефановна

Место рождения

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Хвостиков Стефан Георгиевич

Мать: Хвостикова Домна Дмитриевна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Образование
С 01.09.1955 по 23.06.1966
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Обучалась в Калачеевской средней школе №1, где также получила специальность младшего продавца производственных товаров.
Бракосочетание
05.08.1972

Муж: Кучмасов Дмитрий Андреевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1973

Сын: Кучмасов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Кучмасов Дмитрий Андреевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1977

Сын: Кучмасов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кучмасов Дмитрий Андреевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область