Соловьёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.?
Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Соловьёва Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Соловьёва Раиса
Смерть
Неизвестно