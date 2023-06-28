Соловьёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.?

Дочь: Соловьёва Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Соловьёва Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Соловьёва Раиса

Смерть
Неизвестно