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Сулимов Петр Иванович

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Место рождения

д. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия

Дата рождения

01.07.1914

Дата смерти

31.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914

Отец: Дорожко Иван Дамианович

Мать: Сиволап Марфа Семеновна

д. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия
Бракосочетание
1933

Жена: Гордеева Александра Дмитриевна

Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Рождение ребёнка
11.06.1934

Сын: Сулимов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна

Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Смерть
31.03.1997
Россия, Красноярский край, Шушенский р-н, п. Ильичевск
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