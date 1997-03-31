Сулимов Петр Иванович
Место рожденияд. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия
Дата рождения01.07.1914
Дата смерти31.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914
Отец: Дорожко Иван Дамианович
Мать: Сиволап Марфа Семеновна
д. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия
Бракосочетание
1933
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Рождение ребёнка
11.06.1934
Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск
Смерть
31.03.1997
Россия, Красноярский край, Шушенский р-н, п. Ильичевск