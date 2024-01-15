Будков Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будков Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

02.12.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будкова Васса Григорьева

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будкова Васса Григорьева

Смерть
02.12.1862
Причина смерти: Удушье

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