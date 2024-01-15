Будков Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти02.12.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будкова Васса Григорьева
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будкова Васса Григорьева
Смерть
02.12.1862
Причина смерти: Удушье