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Норкин Василий Васильев

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дарья Андреева

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Норкин Пимен Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Самойлова

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Норкин Ардалион Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Самойлова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шамова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Самойлова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норкин Иван Васильевич?

Мать ребёнка: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1857
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