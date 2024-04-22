Норкин Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Анисья Самойлова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Норкин Ардалион Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Самойлова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Шамова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Самойлова
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
До 1857