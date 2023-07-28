Румянцева Мария Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Румянцева Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Румянцев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.
Дочь: Смирнова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно