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Румянцева Мария Саввична

Место рождения

Починок, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Румянцева Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Румянцев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.

Дочь: Смирнова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Васильевич

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно