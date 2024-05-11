Карев Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.2024
Дочь: Карева София Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности