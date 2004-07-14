Кан Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кан Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2004

Отец: Кан Станислав

Мать: Абдрафигина Юлия

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