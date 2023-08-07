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Смирнов Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.2197

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1999

Дочь: Смирнова Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Карауглан Елена

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Смирнова Мария Витальевна

Мать ребёнка: Карауглан Елена

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Смирнова Варвара Витальевна

Мать ребёнка: Карауглан Елена

Рождение
11.11.2197

Отец: Смирнов Юрий Федорович

Мать: Полыгалова Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карауглан Елена