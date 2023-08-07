Смирнов Виталий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.2197
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Смирнова Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Карауглан Елена
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Смирнова Мария Витальевна
Мать ребёнка: Карауглан Елена
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Смирнова Варвара Витальевна
Мать ребёнка: Карауглан Елена
Рождение
11.11.2197
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карауглан Елена