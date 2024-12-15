Назарова (Дьякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Дьякова) Анна Ивановна

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Место рождения

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

15.12.2024

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Дьяков Иван Алексеевич

Мать: Дьякова Марфа Андреевна

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.10.1953

Сын: Назаров Николай Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Александрович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Фоминых Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Александрович

Смерть
15.12.2024
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