Назарова (Дьякова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1925
Дата смерти15.12.2024
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: Дьяков Иван Алексеевич
Мать: Дьякова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1953
Сын: Назаров Николай Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Александрович
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Фоминых Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Александрович
Смерть
15.12.2024