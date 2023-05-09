Маковский Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковский Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковская Елена Владимировна

Мать ребёнка: Маковская Валентина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Маковская Валентина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковский Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Маковская Валентина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковская Валентина Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно