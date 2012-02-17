Долгин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2012

Отец: Долгин Иван

Мать: Долгина Татьяна Васильевна

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