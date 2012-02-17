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Долгин Михаил Иванович
Долгин Михаил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Долгин Иван
Мать
Долгина Татьяна Васильевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2012
Отец:
Долгин Иван
Мать:
Долгина Татьяна Васильевна
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