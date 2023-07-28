Нехаева (Шевченко) Вера Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехаева (Шевченко) Вера Федосеевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Шевченко Федосей

Мать: Шевченко Серафима

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
12.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нехаев Григорий Семенович

Рождение ребёнка
12.09.1956

Дочь: Райкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Нехаев Григорий Семенович

Харьков, Харківська область
Смерть
1985