Нехаева (Шевченко) Вера Федосеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Шевченко Федосей
Мать: Шевченко Серафима
Рождение ребёнка
12.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нехаев Григорий Семенович
Рождение ребёнка
12.09.1956
Дочь: Райкова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Нехаев Григорий Семенович
Смерть
1985