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Романов Трофим Никонов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Романов Никон Гаврилов

Мать: Романова Анисья Фёдорова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Романов Иван Трофимов

Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романов Дорофей Трофимов

Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Василиса Трофимова

Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Трофимова

Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Васса Евдокимова

Смерть
Неизвестно