Романов Трофим Никонов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Романов Никон Гаврилов
Мать: Романова Анисья Фёдорова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Василиса Трофимова
Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Трофимова
Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Романова Васса Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно